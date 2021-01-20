بعد أول ظهور لعثمان عريوات منذ سنوات.. صالح أوقروت ينشر صورة له مع البومباردي

مازال الفيديو الذي نشره الفنان الكبير عثمان عريوات على “الانستغرام” يصنع الحدث..

وسارع نجوم الفن في الجزائر و جمهوره، إلى نشر صورهم مع عريوات ومن بينهم النجم صالح اوقروت الذي نشر صورة من فيلم “كرنفال في دشرة”.

و في تعليق له على الصورة كتب صويلح:”مع طلة عثمان..القامة الفنية التي صنعت حضورها بالوعي واحترام عقول الناس فكبر حب الناس لها “.

وعرفت الصفحة الرسمية للنجم عثمان عريوات على موقع “الانستغرام”، نشاطا غير عاديا مباشرة بعد نشره لفيديو.

و سجلت صفحة عثمان عريوات على “الانستغرام”، أكثر من 130 ألف مشترك في أقل من 24 ساعة .

وكان الفنان المحبوب، قد سجل فيديو على “الانستغرام”، كشف فيه عن الصفحات المزورة التي تستغل اسمه وشهرته ومحبة الناس إليه للربح على حسابه.

واغتم الفنان الفرصة لتقديم شكره لمحبيه قائلا: “أشكر الجمهور الوفي وكل من أحبني وتعاطف معي وساندني في الأوضاع الصعبة إلى يومنا”.

ووجه عثمان عريوات تحية تقدير وترحم للفنانين الذين رحلوا عن عالمنا .

وفي الأخير وجه الفنان رسالة للسطات طالبا من الدولة أن تعتني بأولاد وأهل الفنانين وتمنى أن تتغير أحوالهم إلى ما هو خير .

وإختتم عثمان عريوات رسالته بتوجيه الشكرا لكل الشعب على تقديره وإحترامه له.