بعد ارتفاع إصابات كورونا.. ماليزيا تعيد فرض الحجر التام في 3 ولايات

قررت الحكومة الماليزية، اليوم الاثنين، إعادة فرض إجراءات “تقييد الحركة في ثلاث ولايات.

وستعلق الامر بكل من ولايات سيلانجور وكوالالمبور وبوتراجايا، ابتداء من الأربعاء المقبل الى 27 أكتوبر الجاري.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية، برناما،.يأتي القرار بعد زيادة الحالات وانتشار فيروس كورونا في ضواحي العاصمة.

وأوضحت الوكالة أن جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد ورياض الأطفال ودور الحضانة ومراكز التحفيظ والحدائق العامة والترفيهية سيتم غلقها.

وأكد بيان الحكومة الماليزية أنه لا يُسمح إلا لشخصين من منزل واحد بالخروج لشراء المتطلبات.

كما سيتم إغلاق المساجد والمصليات ودور العبادة لغير المسلمين، ووقف جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية والثقافية وحفلات الزفاف والخطبة.