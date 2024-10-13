بعد الإطاحة بشباب بلوزداد.. وفد مولودية البيض يعود في سيارات أجرة !

اضطر وفد فريق مولودية البيض، للعودة إلى الديار من العاصمة، عبر سيارات “أجرة” في سابقة قلّما يعيشها فريق “محترف”.

وعقب الإطاحة سهرة أمس السبت، بشباب بلوزداد، صاحب الـ 4 تتويجات في آخر 5 مواسم. توّجه فريق “الفرسان”، نحو محطة خروبة لنقل المسافرين، من أجل السفر إلى البيض، عبر الـ “طاكسي”.

وجاءت هذه الخرجة بسبب الضائقة المالية الخانقة التي يتخبط فيها الفريق، الذي ناشد في العديد من المرات السلطات المحلية للبيض، من أجل مساعدته في اقتناء حافلة خاصة.

لاسيما بعد تحطّم حافلة الفريق في الحادث المأساوي ديسمبر 2023. في طريقها إلى تيزي وزو لملاقاة شبيبة القبائل، ضمن بطولة الموسم الماضي.

وبالرغم من الأزمة المالية، إلا أن لاعبو البيض، حققوا أمس. انتصارا بالنتيجة والأداء، أمام المضيف شباب بلوزداد، استقر على 3-2، برسم الجولة الـ 4 من بطولة الموسم الجاري.