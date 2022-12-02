بعد انتشار ثلاث فيروسات تنفسية بطريقة غير مسبوقة.. فرنسا تطلق تحذيراتها

أكدت الصحة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الانتشار المتزامن لثلاث فيروسات تنفسية “غير مسبوق على الإطلاق”. ولا يزال من الصعب التنبؤ بتطورها.

وأكدت منظمة الصحة العامة الفرنسية يوم الجمعة أن “الوباء الثلاثي” الذي يواجه فرنسا. مع الانتشار المتزامن لفيروس كوفيد والتهاب القصيبات والإنفلونزا، غير مسبوق على الإطلاق ولا يزال من الصعب التنبؤ بتطوره.

“الوضع غير مسبوق تمامًا” ومليء “بالشكوك” ، لخص ديدييه تشي ، نائب مدير الأمراض المعدية. خلال إيجاز صحفي من وكالة الصحة العامة.

وقال “في السنوات السابقة ، كانت هناك فيروسات الجهاز التنفسي التي اتبعت بعضها البعض. أول تداول لفيروسات الأنف أفسح المجال لـ RSVs الفيروس الرئيسي المتورط في التهاب القصيبات.

وأضافت أن هذا الوضع “مقلق” لأن إضافة هذه الأمراض. يمكن أن يؤدي إلى “تأثير إكلينيكي قوي إلى حد ما ، خاصة على المستشفيات”.

وهذا، حتى لو كانت هذه الفيروسات لا تؤثر على “نفس السكان بالضبط”. تصيب الأنفلونزا وكوفيد بشكل رئيسي التهاب القصيبات الأكبر سناً والأكثر ضعفاً ، وخاصة الرضع.

أحد أكبر الأشياء المجهولة هو المنافسة المحتملة بين فيروسات الإنفلونزا وفيروسات كوفيد. مما قد يجعل من الصعب عليهم التعايش ويحد من مخاطر حدوث ذروات متزامنة.

لكنه أصر على أن فرنسا “ليست عاجزة تمامًا بعد” ولديها “ترسانة وقائية” في مواجهة هذا الوباء الثلاثي.

وأصرت هيئة الصحة العامة الفرنسية أكثر من أي وقت مضى على التطعيم ضد كوفيد، ولكن أيضًا ضد الأنفلونزا. خاصة مع اقتراب احتفالات نهاية العام مع التجمعات العائلية التي تؤدي إلى انتقال الفيروسات.

وفي أوائل نوفمبر، حذرت الأكاديمية الوطنية للطب من خطر “العدوى الفيروسية المشتركة”. لذلك ، توصي السلطات الصحية دائمًا بإيماءات الحاجز (القناع في الأماكن المغلقة ، وغسل اليدين ، والتهوية ، وما إلى ذلك).