لقجع يفضح تلاعبات “الكاف” بخصوص ملف كان 2025 !

خرج رئيس الجامعية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، بتصريحات استفزازية، وغير مسؤولة، ضرب بها مصداقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بخصوص ملف احتضان كأس أمم إفريقيا 2025.

وعلى هامش إجابته على أسئلة البرلمانيين المغاربة، بصفته وزيرا منتدبا في المالية، عرج لقجع، للحديث عن الميزانية التي خصّصت لاحتضان “كان 2025”.

وتحدّث لقجع، بلغة الواثق من نفسه. بخصوص فوز المغرب بشرف تنظيم المحفل القاري، مثلما أظهره فيديو من البرلمان المغربي، انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعوض أن يقول إن بلاده ترشّحت لخلافة غينيا أو على الأقل أن يتمنى الفوز بشرف تنظيم الـ”كان” على حساب الجزائر، راح لقجع، ليؤكد بأن الأمر حسم.

وقال رئيس الجامعة المغربية في هذا الصدد: “مدينة فاس أعتقد أنها تتوفر على مركب كبير يتسع لـ 40 ألف.. وسيحظى بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 التي سيحصل عليها بلدنا”.

للإشارة فإن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”. كانت قد أودعت نهاية ديسمبر الفارط، ملف الترشّح لاحتضان “كان 2025”. بعد سحبها من غينيا بسبب تأخر التحضيرات. إلى جانب كل من نيجيريا وبنين وزامبيا والمغرب وجنوب إفريقيا.

ويرتقب أن يتم الكشف عن هوية البلد المنظم للمحفل القاري 2025. منتصف شهر جويلية الداخل، حسبما جاء على لسان الأمين العام لـ”الكاف” فيرون موسينغو أومبا. في تصريحات خص بها “كنال+ سبورت” الفرنسية جوان الجاري.