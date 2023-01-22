بعد تطور “مقلق”.. مخاوف من تحول إنفلونزا الطيور لـ”وباء بشري”

دق علماء فيروسات ناقوس الخطر، بشأن إنفلونزا الطيور، وذلك بعد انتشار مقلق للفيروس القاتل بين حيوانات المنك. لافتين إلى احتمالية إنتقاله إلى البشر واكتساح العالم.

وتصاعدت المخاوف بين العلماء في مختلف أنحاء العالم. بعد أن أكدت الإختبارات أن سلالة “H5N1” تنتشر بين الثدييات. ويعني هذا أنه من الممكن أن يكتسب العامل الممرض طفرات تسمح له بالإنتشار بسهولة أكبر بين البشر. مما يساعده على إزالة أكبر عقبة منعته من إكتساح العالم.

قال خبير علم المناعة في معهد “فرانسيس كريك” في لندن، البروفيسور روبرت بيل، عن سلالة H5N1: “يجب أن تكون لدينا خطط طوارئ للقاحات بالفعل”.

من جهتها، عالمة الفيروسات في مركز الأمراض الفيروسية الناشئة بجامعة جنيف، إيزابيلا إيكرل، وصفت هذه التطورات بأنها “مثيرة للقلق حقا”.

شوهدت نفس الظاهرة البيولوجية خلال جائحة كوفيد، من خلال متحور “دلتاكرون”. الناجم عن إعادة تركيب متحوري دلتا وأوميكرون، والذي تم إكتشافه لأول مرة في فرنسا في فيفري الماضي. وعلى مدى عقود، حذّر العلماء من أن إنفلونزا الطيور هي أكثر الفيروسات احتمالية لإحداث “وباء عالمي”.

وأوضحوا أن هذا بسبب خطر إعادة التركيب، حيث أن المستويات العالية من سلالات الإنفلونزا البشرية تزيد من خطر إصابة الإنسان بإنفلونزا الطيور أيضا. وقد يؤدي هذا إلى اندماج سلالة قاتلة من إنفلونزا الطيور مع إنفلونزا موسمية قابلة للانتقال.

تحذير من عدوى بشرية

تقرير صادر عن خبراء في وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية، إلى جانب بعض مجالس الشؤون الريفية، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينتشر فيها فيروس H5N1 بين حيوانات المنك في أوروبا. حذروا من أن حيوان المنك يمكن أن يكون بمثابة “وعاء خلط محتمل” لانتقال الفيروس بين الطيور والثدييات والبشر. مثل إعادة ربط السلالة بفيروسات الإنفلونزا البشرية التي يمكن أن تصيب البشر.

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