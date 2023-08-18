بعد تعرض عائلته لحادث مرور.. لاعبو بيشكتاش يتضامون مع غزال

تضامن لاعبو نادي بيشكتاش، بطريقتهم مع زميلهم الدولي الجزائري، رشيد غزال، اثر تعرض ابنه وأم زوجته لحادث مرور بفرنسا.

وعلى هامش مباراة أمس، التي فاز بها بيشكتاش، بثنائية لهدف، على الضيف نيفتشي باكو الأذربيجان، ضمن إياب الدور التمهيدي الثالث من تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي. رفع الكاميروني أبوبكر فينسيت، بعد تعديله النتيجة، قميصا كتب عليه عليه: “كلنا معك رشيد.. قوة وشجاعة”

وكانت إدارة نادي بيشكتاش، قد أعلنت ليلة الأربعاء إلى الخميس، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” بأنها استقبلت بحزن كبير، تعرض حماة لاعب الخضر ونجله، لحادث مرور بفرنسا.

كما أوضحت إدارة النادي التركي، بأن غزال، التحق بفرنسا من أجل الوقوف على وضع نجله وحماته، مشيرة أن حالتهما ليست خطيرة.

متمنية في المقابل، الشفاء لابن الدولي الجزائري وأم زوجته، كما وجهّت تحية خاصة إلى جميع عائلة غزال.