غزال يصاب بتمزق في الفخذ ويغيب شهرا كاملا

كشفت تقارير صحفية تركية صادرة اليوم الثلاثاء، بأن الدولي الجزائري، رشيد غزال، سيغيب شهرا كاملا. بسبب معاناته من تمزق في الفخذ.

وكان غزال، قد تعرض لإصابة يوم السبت الماضي، خلال مشاركته بديلا بداية من الدقيقة 74 من لقاء الجولة الـ 31 للسوبر ليغا التركية، الذي فاز به ناديه بيشكتاش، بثنائية نظيفة أمام مضيفه عمراني سبور.

وأفاد موقع قناة ” ntv” التركية، بأن غزال، لن يكون معنيا بالمنافسة لشهر كامل، وسيضيع بذلك، الداربي المرتقب الأحد المقبل أمام الغريم غلطة سراي.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن لاعب الخضر، يعاني من تمزق على مستوى الفخذ، وقد باشر رحلة العلاج من إصابته الجديدة.

يذكر أن غزال، عانى من إصابات متكررة في الموسم الحالي. الأمر الذي جعله يغيب عن معظم لقاءات بيشكتاش، واكتفى في المقابل. بالمشاركة في 11 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين وصنع 3 آخرين.