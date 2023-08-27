بعد تعطل الصفقة لأسباب صحية.. بن طالب يلتحق بليل الفرنسي

تلقى الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، الضوء الأخضر، من أجل الالتحاق بناديه القديم الجديد ليل الفرنسي.

وكانت إدارة ليل، قد اتفقت مع لاعبها السابق في الفئات الشبانية منذ فترة طويلة، غير أن الصفقة تعطلت، بسبب بعض التحفظات المتعلقة بالحالة الصحية للدولي الجزائري.

وتقرر إحالة ملف لاعب الخضر، على اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الفرنسي. التي يبدو بأنها أزالت الشكوك حول الحالة الصحية لبن طالب. وفقا لما أكدته تقارير صحفية فرنسية.

وأفاد موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي في هذا الصدد، بأن الدولي الجزائري، وقع رسميا على عقد التحاقه بليل، قادما من أونجي الفرنسي.

كما كشف الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت. في تغريدة على حسابه الشخصي على “تويتر” بأن صفقة عودة بن طالب إلى ليل قد تمت أخيرا.