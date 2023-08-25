رئيس ليل: “بن طالب أجرى اختبارات جديدة ومصيره سيتحدد قريبا”

جدد رئيس نادي ليل الفرنسي، أوليفييه ليتانغ، تمسكه بصفقة الدولي الجزائري، ولاعب نادي أونجي نبيل بن طالب، التي تعطلت بسبب تسجيل بعض التحفظات بخصوص حالته الصحية.

وقال ليتانغ في تصريحات خص بها أمس الخميس موقع “لافوا دو نورد” الفرنسي: “الجميع يتحدث عن اللجنة الطبية، ولكن الأمر يتعلق بمجموعة خبراء”.

ليضيف رئيس نادي الشمال الفرنسي: “نبيل اجتاز فحوصات جديدة اليوم (الخميس) ونحن في انتظار ما سيقرره الخبراء وطاقمنا الطبي، من أجل معرفة إن كان هناك إمكانية لاستقباله وتوقيع العقد.”

وختم ليتانغ: “سنعرف الوضع بشكل سريع حاليا، لا أعلم إن كان ذلك غدا (اليوم الجمعة) أو يوم السبت.. نعول على نبيل، واتفقنا معه منذ شهر، الآن يجب الانتظار في الساعات أو الأيام القادمة”.