بعد زواج مثير للجدل.. ملك ماليزيا السابق يطلق زوجته بالثلاث!

قام ملك ماليزيا السابق، “سلطان محمد الخامس”، بتطليق زوجته، ملكة الجمال الروسية، بعد أسابيع من ولادة إبنهما، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وجاء هذا الخبر غير المؤكد، من طرف الصحيفة، بعد أيام من حديث ملكة جمال موسكو السابقة، عن سعادتها في زواجها،

عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل.

ونقلت “ديلي ميل”، خبر الطلاق، عن صحيفة “نيو ستريتس تايمز”، والتي ذكرت أن الطلاق قد تم تسجيله بشكل نهائي،

في الأول من شهر جويلية الجاري.

وأضاف ذات المصدر، أن وثيقة الطلاق، تشير إلى أن الملك السابق، طلق زوجته ثلاث طلقات.

وكان الملك الماليزي السابق “50 سنة”، قد أذهل الجميع، بزفافه المفاجئ، من ملكة الجمال الروسية “أوكسانا فويفودينا”، “27 عاما”، بالعاصمة الروسية، في نوفمبر الماضي.

وكان ملك مليزيا السابق، قد تخلى عن العرش، في جانفي الماضي،.