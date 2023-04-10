بعد صافرات الاستهجان..مدرب نانت يدافع عن ديلور

هاجمت جماهير نادي نانت الفرنسي، لاعبها الدولي الجزائري، أندي ديلور، على هامش مباراة أمس، التي تعادل فيها الفريق بثنائية لمثلها أمام موناكو. ضمن الجولة الـ 30 من الليغ1.

وغادر ديلور. أرضية الميدان عند الدقيقة 59 من المواجهة حينما كان نانت متخلفا بثنائية نظيفة. تحت صافرات استهجان جماهير الفريق الفرنسي، بعدما قرر المدرب أنطوان كومباريه. استبداله بسبب أداءه الباهت.

وبعد المواجهة، شدد المدرب كومباريه، في تصريحات نقلها موقع “أونز مونديال“، على ضرورة التزام الهدوء، موضحا بأنه يثق في ديلور وحتى المجموعة تثق فيه أيضا. مضيفا: “لا يهم أنه يتلقى صافرات من الجمهور، إنها حالة الرياضي الذي يواجه صعوبة.”

وتوقع مدرب نانت أن ينتفض ديلور. في المستقبل القريب وقال: “قد يكون أندي هو من سيحرز الأهداف ليبقينا في الدوري الفرنسي”

وأعلى ذات المتحدث مثالا بزميل ديلور، موسى سيسوكو، مؤكدا بأن الأخير كان عرضة للانتقادات والإهانة طيلة 6 أشهر: “ونفس الأشخاص الذين ألقوا عليه الحجارة يقولون إنه رائع.”