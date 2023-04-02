مدرب نانت يبعد حجام بسبب الصيام!

ابعد مدرب نادي نانت الفرنسي أنطوان كومباريه، لاعبه الدولي الجزائري، جوان حجام، عن مباراة الفريق المقررة اليوم الأحد، أمام ريمس، بسبب رفضه التخلي عن صيام رمضان.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية. بأن كومباريه. كان صريحا مع لاعبيه المسلمين. وأكد لهم بأن الجميع حر في صيام رمضان. إلا يوم المباراة على اعتبار أن الصيام يؤثر على اللاعب بدنيا ويجعل أداءه باهتا.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن هناك عدد من اللاعبين المسلمين في نانت وافقوا على عدم الصيام، وهو ما جعلهم يتواجدون ضمن قائمة المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة 15:00.

وخصت الصحيفة الفرنسية الشهيرة بالذكر، كل من المصري مصطفى محمد، والكاميروني جان شارل كاستيليتو إلى جانب الكونغولي صامويل موتوسامي.

جدير بالذكر، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، كان قد أسدى تعليمات نهاية الأسبوع الماضي، إلى الحكام يمنعهم خلالها من توقيف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان.

كما أوضح الاتحاد الفرنسي، بأن قرار توقيف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين، يتعارض مع أحكام نظامه الأساسي.