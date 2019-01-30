بعد غديري.. ربراب يلتقي بن فليس ومقري

إلتقى الرئيس المدير العام لمجمع سفيتال، اسعد ربراب، عديد الشخصيات السياسية، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

وعقد ربراب، لقاء مع اللواء المتقاعد علي غديري، السبت الماضي، عشية أول ظهور علني له كمرشح للرئاسيات، بمنتدى يومية ليبرتي.

وفي الوقت الذي كان غديري، يعقد ندوة صحفية، ويشرح الخطوط العريضة لبرنامجه، استقبل ربراب، رئيس طلائع الحريات، علي بن فليس.

كما التقى الرجل الأول في مجمع سيفيتال، خلال نفس اليوم، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري.

والذي أعلن هو الآخر دخوله معترك السباق الرئاسي، السبت الماضي.

كما التقى الرئيس المدير العام لسفيتال، أيضا، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس.

ما يعني أن أغنى رجل بالجزائر، يكون قد فتح المجال، لسياسيين ومترشحين من مختلف الأطياف، للتعاطي معهم حول برامجهم وتصوراتهم.

للإشارة، فقد غادر ربراب، التراب الوطني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، للقاء مع الصناعيين والشركاء الاقتصاديين الأجانب في أوروبا.