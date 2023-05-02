بعد فسخ عقد يونس بن علي.. نانت يسرح لاعب جزائري آخر

كشف صحفي جريدة “ليكيب” الفرنسية، لوييك تانزي، اليوم الثلاثاء، عن إتجاه نادي نانت الفرنسي، لتسريح لاعب دولي جزائري آخر.

وبعد أن قررت إدارة نادي نانت الفرنسي، أمس الإثنين، بفسخ عقد لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، يونس بن علي.

بسبب إتخاذ الأخير، المشاركة في كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي تحتضن فعالياتها الجزائر.

وحسب ما أعلن عنه الصحفي بجريدة “ليكيب”، لوييك تانزي، فإن إدارة نانت قررت تسريح اللاعب الدولي الجزائري لفئة أقل من 17 سنة، الطيب إسماعيل، مع نهاية الموسم.

وكتب الصحفي لوييك تانزي، عبر حسابه على التويتر:”ككل سنة ، تكشف الأندية المحترفة أسماء لاعبيها المكونين الذين سيكونون متاحين بالمجان في نهاية الموسم، وهنا يبحث نادي نانت الآن عن مشروع جديد.

للإشارة، سبق للاعب الخضر الطيب إسماعيل المشاركة مع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، وتوّج معه بالبطولة العربية السنة الماضية.