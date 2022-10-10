بعد قرار رئيس الجمهورية.. أصحاب السيارات “زدموا” على واد كنيس وهذه الأسعار

بعدما شهد سوق السيارات في الجزائر ركودا. هاهو ينتعش مجددا بعد إعلان رئيس الجمهورية عن قرار فتح المجال للمواطنين من أجل إستيراد السيارات أقل من 3 سنوات. أين تهاطلت مئات الإعلانات عبر موقع “واد كنيس” المخصص لبيع وشراء السيارات. من أجل بيع سيارات من مختلف العلامات والولايات.

كما أن قرار رئيس الجمهورية باستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات هو قرار جعل أكبر موقع لبيع وشراء السيارات في الجزائر يشهد زحمة للإعلانات. وهو ما يبشر بانخفاض الأسعار الحالية التي كان سوق السيارات يشهد ركودا واقتناء سيارة أشبه بحلم.

وبعد تصفحنا لموقع “واد كنيس” صادفتنا المئات من الإعلانات وفي وقت واحد ومتقارب. من اجل بيع السيارات والمركبات خاصة السيارات المعروضة بمساحات البيع الكبرى. أين شرع أصحابها في عرضها للبيع وبالجملة من أجل التعامل مع القرار الجديد.

والملاحظ أيضا أن السيارات المعروضة للبيع أغلبها جديدة وذات ماركة عالمية. كما أنها معروضة بأسعار مرتفعة خشية تهاوي الأسعار على خلفية قرارات رئيس الجمهورية بإستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات. في حين السيارات المستعملة والقديمة أخذت مساحة صغيرة جدا من إعلانات البيع.

وحسب أراء بعض المواطنين الذين زاروا موقع واد كنيس وتصفحو أسعار السيارات المعروضة، أكدوا أن الأسعار لم تنخفض بعد وإنما بقيت مرتفعة جدا. على الرغم من قرار فتح الإستيراد. مشيرين إلى أن أغلب الباعة فضلوا بيع سياراتهم التي اشتروها بثمن باهض خوفا من تهاوي الأسعار مستقبلا.

للإشارة فقد وجّه رئيس الجمهورية لدى ترؤسه اجتماعا إستثنائيا لمجلس الوزراء، تعليمات بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات. إلى جانب تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات. في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه قبل نهاية السنة. كما وجّه تعليمات بفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات لبيعها في الجزائر.

أسعار بعض السيارات المعروضة للبيع بواد كنيس

من جهتها عرفت أسعار السيارات المعروضة للبيع إرتفاعا كما كانت عليه من قبل. حيث بلغ سعر “سكودا فابيا” سنة 2019 بـ 360 مليون سنتيم. وشوفرولي سنة 2011 بـ 143 مليون. كما عرضت سيارة “إيبيزا” سنة 2013 بـ 210 مليون سنتيم.

أما سيارة هيونداي “GRAND I10” فعرضت بسعر 260 مليون. وسيارة بيجو 208 سنة 2016 سعرها 270 مليون. سكودا فابيا 2022 سعرها 460 مليون سنتيم. وهيونداي أكسنت سنة 2019 عرضت للبيع بـ345 مليون. وكيا بيكانتو سنة 2015 عرضت للبيع بـ 215 مليون سنتيم. كما عرضت سيارة أودي A3 سنة 2017 بـ 700 مليون سنتيم. وكونغو 2021 سعرها 490 مليون سنتيم.

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