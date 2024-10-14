بعد متاجرته بـ 60 قنطارا من الكيف المعالج المغربي .. الإسكوبار حنيش أسامة أمام القضاء يوم 28 نوفمبر

برمجت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 28 نوفمبر المقبل، محاكمة تاجر المخدرات الإسكوبار “ح.اسامة” المكنى. رفقة 10 متهمين آخرين لمتابعتهم في قضية المتاجرة بـ60 قنطارا من المخدرات. ضُبطت بمدينة عين وسارة بولاية الجلفة مطلع 2016، و التي كانت مخبأة في صناديق الخضار والفواكه.

الإسكوبار حنيش أسامة بعد أن جرى توقيقه في قضية الحال المتابع بها، سبق وأن نفذ خطة فراره من سجن الحراش بعد أيام فقط من تحويله من سجن القليعة نحو سجن الحراش. بعدما انتحل صفة محامي.

و كانت مصالح الأمن، قد ألقت القبض على المتهم لتورطه في قضية المتاجرة في المخدرات سنة 2016. وتوبع بثلاث قضايا تتعلق بالفرار من السجن، قضية المخدرات و ملف حيازة سلاح ناري.

ووجهت للمتهمين تهم جناية تكوين وقيادة جماعة أشرار وعرض وبيع ووضع للبيع مخدرات وشرائها وتخزينها قصد البيع، وتوزيعها وتسليمها وشحنها ونقلها واستردادها وتصديرها، وتسيير وتنظيم وتمويل نشاطاتها، وذلك في شكل جماعة إجرامية منظمة، والتزوير واستعمال المزور، وانتحال هوية الغير، والقيد غير المنطبق، وتبييض الأموال، والحيازة قصد المتاجرة غير المشروعة.

للتذكير، سبق وأن أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء المتهمين أحكاما تراوحت بين 20 سنة والبراءة.