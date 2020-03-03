بعد مسيرة 85 سنة.. التحول الرقمي يغلق وكالة الأنباء الأسترالية 

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الوحيدة في أستراليا اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق بعد 85 عاما على تأسيسها .

حيث تم إبلاغ العاملين بوكالة الأنباء الأسترالية بأن وظائفهم ستنتهي شهر جوان المقبل.

وجاء الأعلان عن إغلاق ” أسوشيتد برس ” الأسترالية خلال إجتماع مع الموظفين في مقر الوكالة ووصف رئيسها التنفيذي اليوم الحزين.

وجاء قرار غلق الوكالة نظرا إلى التأثير غير المسبوق للمنصات الرقمية التي تأخذ المحتوى وتوزعه مجانا.

وللإشارة فقط فإن عدد الموظفين بقسم التحرير بالوكالة الأسترالية يبلغ 180 شخص .

وتم إبلاغ الموظفين بأنه سيتم توفير بين 30 و50 وظيفة لأبرز المساهمين الرئيسيين في الشركة وذلك بشركتي “ناين” و”نيوز كورب إستراليا”.