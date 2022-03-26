بعد وصفه لبوتين من قبل بـ”مجرم حرب”..بايدن يصفه مجددا بـ”الجزّار”!
رد الكرملين على ما وصفه بإهانة جديدة، جاءت على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وذلك على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا، حيث وصف الرئيس الروسي بـ”الجزار”.
وجاءت تصريحات “بايدن” عقب لقاء عقده اليوم السبت،مع لاجئين أوكرانيين في ملعب رياضي وسط العاصمة البولندية وارسو.
أين ردّ على سؤال عن موقفه إزاء بوتين بعد رؤية هؤلاء اللاجئين، حيث اجاب “إنه جزار”.
وردت الرئاسة الروسية على خرجة بايدن على لسان متحدثها الرسمي دميتري بيسكوف حيث قال:
“من المستغرب سماع مثل هذه الاتهامات بحق بوتين من قبل بايدن الذي سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس”
مضيفا أنها اهانة جديدة بحق بوتين من قبل بايدن تضيّق أكثر نافذة الفرص المتوفرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصف نظيره الروسي في وقت سابق بأنه مجرم حرب وقاتل.
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة.
وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال بوتين، في اتصال هاتفي لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة.
كما أكد بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد. انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين.
وحسب بيان للكرملين، فإن الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على سير العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن دونباس وأهدافها الرئيسية. كما أكد أن العملية تسير وفقا لما هو مخطط لها ووفقا لجدولها الزمني.
وأعرب بوتين عن استعداد الجانب الروسي للحوار مع السلطات الأوكرانية ومع الشركاء الأجانب من أجل التوصل لحل للصراع الأوكراني.
مؤكدا عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض، التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية لإعادة تجميع قواتها ووسائلها.
كما شدد بوتين على أن تعليق العملية العسكرية الخاصة ممكن فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية. واستوفت المتطلبات المعروفة لروسيا.
كما أعرب الرئيس الروسي، عن أمله في أن يظهر ممثلو أوكرانيا، خلال الجولة المقبلة من المفاوضات المقررة. نهجا بناء أكثر يأخذ في الاعتبار الحقائق الناشئة بشكل كامل.
كما أكد الرئيسان خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على الاتصالات عبر وزارتي الخارجية والدفاع بين روسيا وتركيا.
وأعرب بوتين عن استعداد روسيا لتقديم كل المساعدة اللازمة للإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك من مناطق القتال في أوكرانيا.
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