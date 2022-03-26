بعد وصفه لبوتين من قبل بـ”مجرم حرب”..بايدن يصفه مجددا بـ”الجزّار”!

رد الكرملين على ما وصفه بإهانة جديدة، جاءت على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذلك على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا، حيث وصف الرئيس الروسي بـ”الجزار”.

وجاءت تصريحات “بايدن” عقب لقاء عقده اليوم السبت،مع لاجئين أوكرانيين في ملعب رياضي وسط العاصمة البولندية وارسو.

أين ردّ على سؤال عن موقفه إزاء بوتين بعد رؤية هؤلاء اللاجئين، حيث اجاب “إنه جزار”.

وردت الرئاسة الروسية على خرجة بايدن على لسان متحدثها الرسمي دميتري بيسكوف حيث قال:

“من المستغرب سماع مثل هذه الاتهامات بحق بوتين من قبل بايدن الذي سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس”

مضيفا أنها اهانة جديدة بحق بوتين من قبل بايدن تضيّق أكثر نافذة الفرص المتوفرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف نظيره الروسي في وقت سابق بأنه مجرم حرب وقاتل.

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