بعد 4 أيام من الزلزال.. دخول أول قافلة مساعدات أممية إلى سوريا

دخلت قافلة مساعدات أممية، اليوم الخميس، مؤلفة من 6 شاحنات إلى محافظة إدلب شمالي غربي سوريا. وهي الأولى منذ وقوع الزلزال وقع فجر الإثنين.

ودخلت المساعدات دخلت من معبر “جلوة غوزو” من الجانب التركي وعبرت إلى الأراضي السورية من معبر “باب الهوى”.

وسيتم إيصال المساعدات التي دخلت إلى شمالي سوريا ضمن برنامج آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا. إلى المتضررين من الزلزال.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات. أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.