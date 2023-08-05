بعنوان “شكون انتوما”.. أنصار الأهلي السعودي يطلقون أغنية جديدة

أطلقت جماهير نادي الأهلي السعودي، أغنية جديدة، حملت عبارات باللهجة الجزائرية، ترحيبا بنجمهم الجديد وقائد الخضر رياض محرز.

وتناقلت صفحات نادي الأهلي على “تويتر” اليوم السبت، فيديو للأغنية الجديدة، التي حملت عبارات جزائرية في صورة “شكون أنتوما” وأيضا “ما سمعوهاش”.

وهي الأغنية التي خصصها عشاق النادي العائد إلى حظيرة الكبار في الدوري السعودي، لنجم مانشستر سيتي السابق، رياض محرز، ومواطنه رياض بودبوز، الذي ساهم بشكل كبير في صعود الفريق الموسم المنقضي.

اهلينا قوة ماراح تغلبوا😍😍 #شكون_انتوما pic.twitter.com/omYPyxdOmP

— royalist (@royalist321) August 5, 2023