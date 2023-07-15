بـ 253 ميدالية منها 105 ذهبية.. الجزائر تنهي الألعاب العربية في الصدارة

أنهت الجزائر منافسة الألعاب العربية التي احتضنتها ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري، في صدارة الترتيب العام، وبفارق كبير عن أقرب الملاحقين.

ومنذ انطلاق الطبعة الـ 15 من الألعاب العربية، بسط الرياضيون الجزائريون، وفي مختلف الاختصاصات، منطقهم على المنافسة، سواء في الرياضات الجماعية أو الرياضية.

ونجحت العناصر الوطنية، في حصد ما مجموعه 253 ميدالية بعد 12 يوما من المنافسة، من بينها 105 ذهبية و76 ذهبية و72 برونزية، لتنهي الجزائر البطولة في الصدارة عن جدارة واستحقاق.

وحلت تونس في وصافة الترتيب العام بـ 121 ميدالية، منها 23 ذهبية و47 فضية و51 برونزية.

بينما عاد المركز الثالث للمغرب، برصيد 84 ميدالية، بواقع 21 ذهبية و38 فضية و25 برونزية.

فيما جاء البحرين رابعا، بـ 42 ميدالية، من بينها 19 ذهبية و11 فضية و12 برونزية.

تجدر الإشارة إلى أن الألعاب العربية “الجزائر 2023” ستختتم اليوم السبت، بـ “حفل مميز” بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة.