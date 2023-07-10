بفارق 40 ذهبية عن أقرب الملاحقين.. الجزائر تحسم لقب الألعاب العربية مبكرا

اقتربت الجزائر من حسم لقب النسخة الـ 15 من الألعاب العربية، الجارية وقائعها ببلادنا ما بين الـ 5 والـ 15 من شهر جويلية الجاري.

وقبل 5 أيام فقط عن اسدال الستار عن الألعاب العربية، تتصدر الجزائر الترتيب العام بفارق كبير جدا عن أقرب الملاحقين، وهو ما يجعلها تضمن اللقب العربي مبكرا.

وقبل انطلاق منافسات اليوم الخامس، حصد الرياضيون الجزائريون 119 ميدالية منها 54 ذهبية و31 فضية و34 برونزية.

ويأتي منتخب البحرين في الوصافة بـ 30 ميدالية فقط، منها 14 ذهبية و8 فضية ومثلها برونزية.

أما المركز الثالث فيعود للمغرب، برصيد 43 ميدالية منها 9 ذهبيات فقط و24 فضية مقابل 12 برونزية.

في حين يتواجد المنتخب السوري، في المركز الرابع بواقع 25 ميدالية، من بينها 8 ذهبية و7 فضية و10 برونزية.