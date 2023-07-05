بـ10 اختيارات.. هكذا يتم تسجيل الناجحين في بكالوريا 2023

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على المنشور الوزاري الخاص بتسجيلات حاملي البكالوريا الجدد، حيث سيتم الإعتماد على المعدل الموزون للالتحاق بالشعب العلمية والطبية والتقنية ،كما مُنح للطالب حرية اختيار 6 تخصصات على الأقل و10 تخصصات على الأكثر في قائمة الرغبات.

ويتم التسجيل باستعمال رقم التسجيل ورمز البكالوريا المبين في كشف النقاط، كما يمكن للمترشح عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل، الإطلاع على قائمة التكوينات المضمونة حضوريا وعن بعد المسموح له بها، وينبغي على المترشح ملء بطاقة رغبات تتضمن حسب ترتيب تفاضلي 6 اختيارات على الأقل و10 اختيارات على الأكثر من بين التكوينات المسموح بها.

إعادة فتح الموقع للتسجيل بسبب هذه الحالة

في الحالة الخاصة التي لا يتم يتم فيها الحصول على أي اختيار من اختيارات الطلبة المعبر عنها، إقترح المنشور على المعنيين عملية ثانية للتسجيل الأولي، كما يجب عليهم ملء بطاقة رغبات أخرى حسب ترتيب تفاضلي.

ويجب أن تحتوي بطاقة الرغبات على 6 من ضمنها اثنان وجوبا في مسار الليسانس ذات تسجيل محلي أو جهوي، حضوري أو عن بعد، وفق نفس الإجراء مع احترام المعدلات الدنيا للالتحاق في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة.

هكذا يتم الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة

ويخضع الإلتحاق بالمدارس العليا للأساتذة، لنجاح حامل شهادة البكالوريا في مقابلة شفوية أمام لجنة تعين لهذا الغرض، مع إمكانية إجراء المقابلة حضوريا داخل مدرسة التوجيه أو في مدرسة عليا أخرى للأساتذة القريبة من مكان إقامته.

وبعد إجراء المقابلة، وعلى أساس بطاقة الرغبات فإن المترشح الذي أخفق في المقابلة يتم منحه آليا الاختيار الموالي الوارد في بطاقة رغباته والذي لا يخضع لاختبار المستوى في المعدل الأدنى للإلتحاق بهذا الإختيار.

أما بخصوص ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية يشترط تقديم شهادة طبية تثبت الصحة الجيدة للمعني بالتكوين، ويسمح لحاملي شهادة البكالوريا الجدد المنتمين لرياضيي النخبة في حالة نشاط معترف بهم من طرف وزارة الشباب والرياضية، التسجيل في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دون شرط المعدل الأدنى.

بهذه الطريقة يتم تسجيل نجباء البكالوريا

ويقوم حامل شهادة البكالوريا بتقدير ممتاز بملء بطاقة الرغبات عبر المنصة الإلكترونية وفق الأجراء الوارد مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالوريا

أثناء عملية التسجيلات النهائية وبغض النظر عن انتمائه الجغرافي تتاح لحامل شهادة البكالوريا بتقدير ممتاز إمكانية اختيار مكان التوجيه في الشعبة التي تم توجيهه إليها عند المعالجة مع احترام المعدلات الدنيا للالتحاق.

هذه هي الشعب التي يتم فيها الالتحاق بدون معدل موزون

ويتم الإلتحاق بميادين العلوم الإنسانية والإجتماعية ،الحقوق والعلوم السياسية،العلوم الإقتصادية والتسيير والإقتصاد و علوم تجارية،علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،الآداب واللغات الأجنبية “لغة روسية وتركية”،لغة وأدب عربي،فنون ،لغة وثقافة امازيغية، على أساس عبر المعدل العام المحصل عليه في شهادة البكالوريا بالنسبة لشعبة البكالوريا المعنية.

انتهاء هاجس التخصصات الطبية

كما يتم الالتحاق بميادين العلوم والتكنولوجيا ،علوم المادة،علوم الطبيعة والحياة،رياضيات وإعلام آلي ،علوم الأرض والكون ،آداب ولغات أجنبية ،الهندسة المعمارية ،عمران ومهن المدينة والعلوم الطبية والبيطرة ،على أساس المعدل الموزون.

و في حالة ما إذا كان المعدل والالتحاق لموزون المحسوب لحامل شهادة البكالوريا الجديد أقل من المعدل الأدنى الموزون، يتم توجيهه على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا والذي يجب أن يساوي أو يفوق المعدل الأدنى الموزون.

وللإلتحاق بالتكوين القاعدي للمدارس العليا ولبعض ميادين وشعب التكوين وكذا العلوم الطبية، يتم اللجوء لترتيب وطني لطلبات حاملي شهادة البكالوريا، على إثره يتم تحديد معدل أدنى وطني بعد المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات للإلتحاق بكل شعبة من الشعب الثلاث للعلوم الطبية.

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