بقرار مرشح لجائزة الشهر في ناديه نيويورك سيتي

أعلنت إدارة نادي نيويورك سيتي الأمريكي، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في النادي خلال شهر سبتمبر المنصرم.

والتي جاء ضمنها مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي منصف بقرار، بعد تألقه اللافت في مباريات فريقه طيلة شهر سبتمبر.

ونشرت إدارة نادي نيويورك الأمريكي، أمس الإثنين، عبر منصة X رابطا للجماهير للتصويت على أفضل لاعب في الشهر.

يجدر الإشارة، سبق للمهاجم بقرار أن حقق جائزة أفضل لاعب في النادي شهر أوت الماضي، بعد أن بصم صاحب

الـ22 ربيعا على هدفين في الدوري الأمريكي، وهدف في كأس الدوريات، منذ إنضمامه للفريق خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

وسجل بقرار حضوره في 7 مواجهات مع فريقه 4 منها كأساسي، وبمعدل 74 دقيقة لعب في كل مباراة.