بكالوريا 2025: نصائح هامة لأولياء التلاميذ

دعا المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية، قاسم جهلان، الأولياء إلى تخفيف الضغط عن أبنائهم التلاميذ المترشحين لشهادة البكالوريا.

واعتبر جهلان، أن القلق يعد أمرًا طبيعيًا لكنه لا يجب أن يتحول إلى عبء نفسي. داعيا أولياء التلاميذ إلى عدم مساءلة أبنائهم مباشرة بعد اجتياز المواد لتجنب رفع مستويات التوتر.

للإشارة، تم فتح مراكز الامتحان يوميًا على الساعة 07:30 صباحًا، بينما بدأ الامتحان رسميًا في تمام 08:30 صباحًا. وعندها تغلق الأبواب ولا يُسمح بالدخول لأي مترشح مهما كان سبب التأخر.

وأكد ذات المسؤول، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن وجبة غذائية مضمونة ستُقدَّم في أغلب المراكز لجميع المترشحين والمؤطرين، ضمن ظروف تنظيمية محكمة.

وتشهد دورة 2025 مشاركة قياسية، إذ بلغ عدد المترشحين أكثر من 878 ألف مترشحا، يتوزعون مابين أكثر من 548 ألف تلميذا متمدرسا. وحوالي 336 ألف مترشحا حرا، بينهم 6.526 مترشحًا ينتمون إلى مؤسسات إعادة التربية.

وأضاف المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية بالقول ،”يشارك في هذه الدورة عدد من المترشحين من جنسيات أجنبية متعددة. بينهم 206 مترشحين من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.”