بكاي يستقبل متعاملين إقتصاديين جزائريين يرغبون في التوجه نحو الأسواق الإفريقية

إستقبل وزير النقل عيسى بكاي مساء اليوم، مجموعة من المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين الراغبين في التوجه نحو الأسواق الإفريقية.

وذلك خصوصا بعد إطلاق الخط البحري بين الجزائر و موريتانيا نهاية الأسبوع الماضي.

هذا وقدم المتعاملون جملة من الإنشغالات والمقترحات، كما تم التطرق إلى الفرص المتوفرة في أسواق إفريقيا سواء تعلق الأمر في التصدير او الإستيراد.

أو الإستثمار عن طريق إنشاء فروع للمؤسسات الجزائرية و التموقع داخلها.

وبعد إستماعه لتطلعات المتعاملين الإقتصاديين ومختلف إنشغالاتهم ونيتهم في التوجه نحو سوق غرب إفريقيا بداية بدول الجوار.

اكد الوزير أن قطاع النقل مستعد لمرافقتهم في هذه الخطوة من خلال توفير كل الإمكانيات.

خصوصا بعد إطلاق الخط البحري بين الجزائر و نواقشط، وكذا تعليمات رئيس الجمهورية للتوجه نحو السنغال كمرحلة ثانية.

كما وجه الوزير دعوة لكل المتعاملين الإقتصاديين لإستغلال هذه الخطوط البحرية واللمساهمة في ديمومتها و مردوديتها.

وذلك من خلال تصدير المنتجات الجزائرية و التفكير في إستيراد مختلف المواد الأولية التي تزخر بها القارة السمراء.

وهو ما سيسمح برفع حجم التبادلات التجارية و خلق فرص للإستثمار و الشراكة.

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قال وزير النقل عيسى بكاي، أنه سيتم إعداد دفتر شروط على مستوى المطار لتحديد نشاط سيارات الأجرة وتحديد التسعيرة. مشيرا الى أن مستعملي النقل الحضري بمطار هواري بومدين، ملزمون بالإلتزام بالتسعيرة المحددة.