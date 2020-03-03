بلادهان يترأس الوفد الجزائري في الدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية

يترأس كاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان الوفد الجزائري بالدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة.

الدورة التي سيعقد غدا الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، ستعكف على مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة تطورات القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسوريا واليمن.

كما ستبحث سبل تعزيز وترقية العمل العربي المشترك في العديد من المجالات بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ذات الطابع الدولي على غرار الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، و تقييم العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية.

وسيجري بلادهان على هامش أشغال هذه الدورة، محادثات مع رؤساء الوفود المشاركة لبحث السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أبرز البنود المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.