بلال براهيمي يعود إلى قائمة نيس

عاد الدولي الجزائري، بلال براهيمي، إلى قائمة ناديه نيس الفرنسي، المعنية بالسفرية التي ستقود الفريق إلى مواجهة المضيف لوريان.

وكان براهيمي، قد غاب عن افتتاح لقاءات نيس في “الليغ1” الأسبوع الماضي، لأسباب فنية.

ووجه مدرب نادي الجنوب الفرنسي، فرانشيسكو فاريولي، الدعوة لـ 23 لاعبا، لسفرية يوم غد أمام لوريان ضمن الجولة الـ 2 من الليغ1، وشهدت القائمة حضور الخماسي الجزائري، برراهيمي، وبدر الدين بوعناني وهشام بوداوي، والحارس بوالهندي تيدي، ويوسف عطال.

2️⃣3️⃣ Aiglons retenus pour le déplacement à Lorient

🕒 Coup d’envoi de #FCLOGCN dimanche à 15h

🔴⚫️ pic.twitter.com/s7rbZZULBh

— OGC Nice (@ogcnice) August 19, 2023