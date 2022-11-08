بلاني يستعرض علاقات الصداقة والتعاون مع سفيرة هولندا

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022، سفيرة مملكة هولندا بالجزائر يانا فان دار فالدي.

شكّل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر ومملكة هولندا، وآفاق تطويرهما في شتى المجالات، لاسيما في قطاعات الفلاحة و الطاقات المتجددة والتعليم العالي و البحث العلمي في إطار شراكات رابح- راح تخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وفي هذا السياق، عبّر الطرفان عن الرغبة المشتركة التي تحذو قيادة البلدين في تعميق الحوار السياسي الثنائي وتطوير الشراكة الاقتصادية بين الجزائر ومملكة هولندا، لاسيّما في ضوء مخرجات اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالوزير الأول الهولندي مارك روتي على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف حول المناخ ” كوب 27″ والمكالمة الهاتفية التي أجراها القائدان يوم 17 أكتوبر 2022 بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومملكة هولندا.

في معرض تطرقهما للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد الجانبان على أهمية تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال تعزيز الأمن والتنمية في القارة الإفريقية ومنطقة الساحل على وجه الخصوص.