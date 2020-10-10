بلايلي يساند حلايمية في أول ظهور له مع الخضر

أظهر الدولي الجزائري يوسف بلايلي، دعمه ومساندته لمواطنه رضا حلايمية، بمناسبة أول ظهور له مع المنتخب الوطني.

ونشر يوسف بلايلي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر”، أين نشر صورة لحلايمية، خلال مشاركته في ودية نيجيريا.

وتفاعل المستقدم الجديد للخضر، مع هذه التغريدة، أين أعاد نشر نفس التغريدة على حسابه الشخصي، موجها عبارات الشكر لبلايلي.

يذكر أن رضا حلايمية، سجّل أمس الجمعة، أول مشاركة رسمية له مع الخضر، خلال الودية التي جمعتهم بمنتخب نيجيريا.