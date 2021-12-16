بالفيديو.. بلايلي يستفز القطريين.. شحال درت من petit pont؟

صنع المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو تم التقاطه داخل غرف تغيير الملابس.

وحاول بلايلي استفزاز لاعبي المنتخب القطري من خلال الاستفسار حول عدد الكوبريات التي راوغ بها لاعبي المنتخب القطري.

واختير يوسف بلايلي رجل المباراة خلال الدور نصف النهائي أمام المنتخب القطري حيث تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+17.

https://youtube.com/shorts/FtoTcd-5K68?feature=share