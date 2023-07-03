بلايلي يصدم إدارة الرجاء البيضاوي بشروطه المالية

تتجه إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، نحو الانسحاب من صفقة التعاقد مع الدولي الجزائري، يوسف بلايلي.

وتفاوضت إدراة الرجاء المغربي، مع بلايلي، المتواجد حرا من أي التزام، بعد رحيله عن أجاكسيو الفرنسي، بهدف ضمّه إلى صفوف فريقها، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد الحساب الرسمي لقناة “شوف تي في سبور” المغربية. على “فيسبوك”، بأن لاعب الخضر، طالب بـ 1.5 مليار دينار مغربي، من أجل الالتحاق بصفوف الرجاء.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن رئيس الرجاء محمد بودريقة، اعتبر المبلغ الذي اشترطه بلايلي “مبالغا فيه”.