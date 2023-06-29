بالفيديو.. بلايلي يظهر بوزن زائد في مباراة بين الأحياء

انتشر مقطع “فيديو” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاركة الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، في مباراة بين الأحياء، بمسقط رأسه بمدينة وهران.

وغاب بلايلي، عن الأنظار منذ نهاية شهر أفريل الماضي. بعدما قرر مقاطعة تدريبات ناديه الفرنسي أجاكسيو، لأسباب مجهولة، قبل أن يظهر في لقاء ما بين الأحياء.

واتضح جليا بأن لاعب الخضر، الذي سقط من مخططات بلماضي، في تربص جوان الجاري، تأثر كثيرا بابتعاده عن التدريبات، وهو ما انعكس على بنيته الجسدية. حيث بدا واضحا أنه يعاني من وزن زائد. ووجد صعوبات كبيرة في الركض.

ويبقى من المؤكد أن بلايلي، يحتاج لبذل مجهودات كبيرة في الأيام القادمة. من أجل التخلص من الوزن الزائد، في انتظار تحديد وجهته المستقبلية.