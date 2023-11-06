بلايلي يغازل بلماضي بهذا التصريح

أكد لاعب الخضر، يوسف بلايلي، بأنه يأمل في العودة إلى المنتخب الوطني، والمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وقال بلايلي في هذا الصدد: “آمل في العودة إلى المنتخب وأنا أعمل بجد مع فريقي من أجل ذلك، وأشكر زملائي الذين ساعدوني من أجل التألق في المولودية”.

وأضاف لاعب الخضر في تصريحات خصّ بها أمس الأحد. التلفزيون العمومي: “لديّ أمل من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وإفراح الشعب ولما لا نتوج باللقب”.

وخرج بلايلي، من مخططات بلماضي، في الفترة الماضية، بسبب نقص المنافسة، بالتزامن مع مقاطعته ناديه السابق أجاكسيو الفرنسي. حيث يعود آخر ظهور له مع المنتخب إلى مارس الماضي، بمناسبة اللقاء المزدوج أمام النيجر، ضمن التصفيات المؤهلة لـ “الكان”.

غير أن ابن الباهية، قرّر العودة إلى البطولة الجزائرية من بوابة المولودية. على أمل خطف أنظار الناخب الوطني، ونجح بلايلي، في البصم على بداية مثالية في الموسم الجاري. بتسجيل 4 أهداف وصناعة اثنين خلال أول 4 جولات، غير أن ذلك، لم يشفع له في التواجد بالتربصات الماضية. على أمل أن يحظى بفرصته في تربص نوفمبر الجاري.