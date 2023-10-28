بلايلي ينضم لقائمة نجوم الخضر الداعمين لفلسطين

انضم الدولي الجزائري، ولاعب مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، إلى قائمة نجوم الخضر، الداعمين للشعب الفلسطيني، الذي يواجه وحشية الصهاينة لليوم الـ 21 تواليا.

ونشر بلايلي، صورة له عبر خاصية “ستوري” في حسابه الرسمي على “أنتستغرام” وهو يحمل قميصا نصفه للخضر والنصف الثاني للمنتخب الفدائي.

كما أرفق بلايلي الصورة المركبة بإشارة “الانتفاضة والمقاومة” دعما للشعب الفلسطيني، الصامد في وجه صواريخ العدوان الصهيوني.

وكان العديد من لاعبي الخضر، قد أعلنوا في مناسبات سابقة عن دعمهم للقضية الفلسطينية. في صورة رياض محرز وبن سبعيني وفيغولي. إلى جانب عطال، الذي كلفه تضامنه عقوبة من طرف لجنة الانضباط الفرنسية، الإيقاف لـ 7 لقاءات كاملة.