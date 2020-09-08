بلحيمر: سنتكفل بإنشغالات صحافيي المؤسسات الإعلامية المتابع أصحابها قضائيا

تعمل وزارة الإتصال جاهدة للتكفل بإنشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن بعد متابعات قضائية.

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن وزارته تعمل جاهدة للتكفل بانشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الاعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن بعد متابعات قضائية.

وقال بلحيمر، اليوم الثلاثاء في تصريح لجريدة وطنية، “أن وزارته تعمل ما بوسعها للتكفل بإنشغالات الصحفيين و أن كل صاحب حق سيأخذه”.

وأكد الوزير ان “الحكومة وضعت من بين اولوياتها الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار المؤسسات”.

مضيفا أن “جهاز العدالة نصب مسيرين اداريين لهذه المؤسسات الاعلامية و هم الآن يقومون بعملهم”.

وقال بلحيمر أن “الوزارة قامت بتشخيص دقيق وجدي للوضعية السوسيو-مهنية للاعلاميين، خاصة في ظل جائحة كورونا”.

واكد بلحيمر أن وزارته “أعادت ادماج العديد من الصحفيين في أماكن عمل”.

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الحكومة أنه “لا يوجد سجناء رأي في الجزائر و الصحفي كغيره من المواطنين يخضع للقانون”.

وأكد الوزير ان “أن الوزارة ضد سجن الصحفيين”.