بلحيمر: يجب على حكومة بدوي أن ترحل فورا

دعا رئيس اللجنة السياسية لهيئة الحوار والوساطة، عمار بلحيمر، إلى الذهاب بسرعة نحو إجراءات رحيل،حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي.

وقال بلحيمر،في تصريح للإذاعة الجزائرية، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” إنه ينبغي قبول الشروط السياسية،التي وضعتها هيئة الحوار.

وأوضح المتحدث،أنه إذا كان تقرير الهيئة الذي تم إيداعه لدى السلطات العليا،لم يطرح موضوع رحيل رئيس الدولة،فإنه بالمقابل اشترط،رحيل بدوي.

وفي هذا الإطار، حمّل بلحمير بدوي وحكومته المسؤولية بـ”قمع الحركات الاحتجاجية”،وقال إنه المسؤول الأول عن التزوير الانتخابي،في تشريعيات ومحليات 2017.