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الرياضة

بلخير: “أتمنى أن نكون في يومنا للتأهل في الصدارة”

بقلم محمد.ل
بلخير: “أتمنى أن نكون في يومنا للتأهل في الصدارة”
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رفع لاعب شباب بلوزداد، إسلام بلخير، التحدي قبل قمة الجولة الـ 6 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا. التي ستجمع فريقه بالترجي التونسي، غدا الجمعة بملعب “رادس” بداية من الساعة 23:00.

وخلال الندوة الصُحفية التي نشّطها اليوم الجمعة بالعاصمة تونس. رفقة المدرب نبيل الكوكي. وصف بلخير، مباراة الغد أمام الترجي بالمهمة جدا.

كما أضاف لاعب المنتخب الأولمبي: “اللقاء مهم من أجل المرتبة الأولى.. هو داربي مغاربي وأتمنى أن نكون في يومنا ونُحقق الفوز من أجل التأهل في الصدارة”.

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