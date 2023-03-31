بلخير: “أتمنى أن نكون في يومنا للتأهل في الصدارة”

رفع لاعب شباب بلوزداد، إسلام بلخير، التحدي قبل قمة الجولة الـ 6 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا. التي ستجمع فريقه بالترجي التونسي، غدا الجمعة بملعب “رادس” بداية من الساعة 23:00.

وخلال الندوة الصُحفية التي نشّطها اليوم الجمعة بالعاصمة تونس. رفقة المدرب نبيل الكوكي. وصف بلخير، مباراة الغد أمام الترجي بالمهمة جدا.

كما أضاف لاعب المنتخب الأولمبي: “اللقاء مهم من أجل المرتبة الأولى.. هو داربي مغاربي وأتمنى أن نكون في يومنا ونُحقق الفوز من أجل التأهل في الصدارة”.