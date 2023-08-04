بلخير مرشح لجائزة الأفضل في الجولة الثالثة من البطولة العربية

رشّحت حساب “سوفا سكور” المختص في الاحصاء، مهاجم شباب بلوزداد، إسلام بلخير، لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة والأخيرة، من دور مجموعات، كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وينافس بلخير، كل من المغربي صابر بوغين لاعب الترجي التونسي، إلى جانب التونسي صبري بن حسن لاعب الصفاقسي والبرتغالي روبن نيفيز، نجم الهلال السعودي.

وتألق بلخير، في لقاء شباب بلوزداد أمام الكويت الكويتي، الذي انتهى بهدف لمثله، وسجل صاحب الـ 22 ربيعا، هدف فريقه في الدقيقة الـ 6.

جدير بالذكر، أن الشباب غادر البطولة العربية من دور المجموعات، بعد هزيمتين وتعادل.

🎖 | لاعب المرحلة الثالثة

من في نظركم يستحق ان يكون افضل لاعب في المرحلة الثالثة من دور مجموعات كأس الملك سلمان للأندية

طاقم سوفاسكور بالعربي إختار لكم 4 لاعبين الاعلى تقييما خلال الجولة بمراعاة معيار لاعب من كل فريق

للمعلومة التصويت يخص المرحلة الثالثة فقط وليس دور المجموعات

— SofascoreAR (@SofaScoreARB) August 4, 2023