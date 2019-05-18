بلعابد يشرف على بداية طبع مواضيع بكالوريا 2019

اشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم السبت على عملية تسخير الطاقم المكلف باختيار وطبع مواضيع امتحان شهادة البكالوريا وذلك بالمركز الوطني المخصص لهذا الغرض بالقبة.

ويضم هذا الطاقم 131 عضو من بينهم 37 مفتشا في التربية الوطنية في مختلف المواد يسهرون على القراءة النهائية للمواضيع وتدقيقها اضافة الى أستاذين من وزارة التضامن الوطني مكلفين بطبع المواضيع على طريقة “االبراي” لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يوجد من بين الاعضاء 79 موظفا مكلفون بطبع 226 موضوع اختبار يوضع داخل 35.945 ظرف موزع على 2339 مركز لإجراء امتحان البكالوريا.

وحسب مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مصطفى بن زمراني فان عملية تسخير هذا الطاقم وعزله عن العالم الخارجي تدوم 36 يوما يكون خلالها العمل متواصلا لمدة تزيد عن 12 ساعة في اليوم بما فيها ايام الجمعة ويومي عيد الفطر المبارك.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير التربية الوطنية أن المهمة الموكلة لأعضاء الطاقم المكلف باختيار وطبع مواضيع بكالوريا 2019 “تقتضي تضحيات كبيرة والتعايش في معزل عن العالم الخارجي” مشيدا بالعمل الذي يقومون به من أجل “تحضير المواضيع وطبعها وارسالها الى وجهتها بنوعية ينتظرها الجميع”.

واشار بلعابد الى ان امتحان شهادة البكالوريا “يأتي هذه السنة في سياق يستدعي منا جميعا بذل كل الجهود قصد انجاحه”ي لافتا في ذات الوقت الى ان “كل

الظروف مهيأة لتحقيق هذا المبتغىي خدمة لأبنائنا ولمصداقية البكالوريا الجزائرية”.

وشدد في نفس السياق على ان الظرف الذي تعيشه الجزائر “يقتضي من الجميع بذل ما عليه لإنجاح هذا العملية الوطنية الهامة”.

ولم يفوت الوزير الفرصة ليذكر بالجهود التي تبذلها الدولة من اجل “ضمان السير الحسن لمجريات امتحان شهادة البكالوريا بما في ذلك تحسين ظروف عمل المجموعة التي تشرف على الامتحان واعادة النظر في العلاوات التي يتقاضاها اعضاؤها اضافة الى تحسين ظروف اقامتهم بالمركز واعادة ترميم مطبعة المركز”.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن أعضاء الطاقم من إنجاز عمل يكون “في مستوى التطلعات شكلا ومضمونا” وهو ما يشكل “أولى محطات تأمين هذا الامتحان الهام والمصيري”.

كما أشاد الوزير بالدور الذي تقوم به مختلف اسلاك المصالح الامنية لمرافقة وزارة التربية الوطنية في انجاح الامتحان الذي سخر له 2339 مركز.

يذكر ان 674.831 مترشح مقبلون ابتداء من 16 جوان المقبل على اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا التي ستدوم 5 ايام.