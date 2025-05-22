بلعريبي: إعادة فتح منصة “عدل 3” وتمديد آجال تحميل الملفات بداية من السبت

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه سيتم إعادة فتح المنصة الرقمية الخاصة بتحميل الملفات للمكتتبين في “عدل 3” لمدة 20 يوما إضافية.

وأضاف وزير السكن خلال ندوة صحافية على هامش زيارته اليوم الخميس إلى ولاية خنشلة، أن العديد من المكتتبين طالبو بتمديد آجال تحميل الملفات في المنصة الرقمية الخاصة بعدل 3. حيث تقرر إعادة فتح المنصة بداية من يوم السبت لمدة 20 يوما.

وكشف الوزير، أن غلق المنصة ضروري من أجل معالجة الملفات ودراستها نهائيا. بالرغم من أن وكالة عدل قد شرعت في دراسة العديد من الملفات .