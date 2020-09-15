بلعريبي يشرف على إعادة هيكلة المديرية الجهوية لوكالة “عدل” عنابة

عقد اليوم الثلاثاء المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي إجتماعا مع إطارات الوكالة الجهوية عدل عنابة.

وحضر الاجتماع المدير العام المساعد لمتابعة المشاريع ، المدير المركزي لتسيير العمليات، مدير الإدارة العامة لوكالة عدل والمدير الجهوي لوكالة عدل عنابة.

الاجتماع من أجل إعادة هيكلة المديرية الجهوية ” قسم متابعة المشاريع و قسم الإكتتاب” بهدف تنفيذ التعليمات التي أسداها خلال زيارته الميدانية لعدد من مشاريع عدل التابعين لذات الوكالة.

من جهته أجرى المدير العام لوكالة عدل تغييرات على مستوى قسم الإكتتاب وقسم متابعة المشاريع لاعطاء نفس جديد لمشاريع عدل و تفيذا للاستراجية التي جاء بها و التي تهدف للتكفل بإنشغالات المكتتبين وإيجاد حلول هم في أقرب الآجال خاصة منها ما يتعلق بدراسة الطعون والعقود ومعالجة ملفات أخرى تخص المكتتب و قاطني سكنات عدل.

ودامت زيارة المدير العام لوكالة عدل رفقة إطارات الوكالة ثلاثة أيام، حيث إطلعوا على مدى تقدم أشغال بمختلف مشاريع عدل التابعين للوكالة الجهوية عنابة، واعادة النظر في سبب تأخر البعض منها ، حيث أعطى تعليمات لتسريع وتيرة الأشغال و رفع العراقيل التي كانت تواجهها دعيا إلى ضرورة التأطير و التنسيق بين رؤساء المشاريع و شركات الإنجاز من أجل معالجة النقائص .

و بعد إنتهاء زيارته الميدانية الى الوكالة الجهوية عدل عنابة ، التقى المسؤول الأول عن وكالة عدل مع ممثلي مكتتبي عدل و إستمع لإنشغالاتهم موضحا أن هذا اللقاء جاء للإستماع الى إنشغالات الجميع و ليس فئة على حساب أخرى و أن هذه الزيارة كانت مبرمجة سابقا وجاء لمعالجة النقائص التي كانت تواجه تقدم الأشغال و لتأطير إطارات الوكالة الجهوية بهدف التكفل بإنشغالات المكتتب.