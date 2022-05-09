بلعريبي: 4 آلاف وحدة سكنية قيد الإنجاز بولاية المغير

كشف وزير السكن، طارق بلعريبي اليوم الاثنين، عن 4 آلاف وحدة سكنية قيد الإنجاز بولاية المغير.

وقال بلعربي في تصريحات صحفية، لتلفزيون النهار على هامش زيارته التفقدية لهذه الولاية، عن قيامه بعرض برنامج سكي بهذه الولاية، كاشفا عن مشاريع منها 4 ألاف وحدة سكينة قيد الانجاز، منها سكنات واعانات ريفية.

كما سيقوم الوزير على المدى القريب، بحل بعض الاشكاليات والمشاكل التي يعاني منها مواطنو المغير، بالاضافة الى قرارت ستتخذ مع والي الولاية.