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الرياضة

بلعطوي: “نقاط شلغوم العيد مهمة لإنهاء الموسم بأريحية”

بقلم محمد.ل
بلعطوي: “نقاط شلغوم العيد مهمة لإنهاء الموسم بأريحية”
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شدد مدرب مولودية وهران، عمر بلعطوي، على أهمية نقاط المباراة المرتقبة غدا أمام الضيف هلال شلغوم العيد، برسم الجولة الـ 24 من البطولة.

وأكد بلعطوي، في تصريحات إعلامية، على هامش حصة أمس الاثنين، بأن فريقه طوى صفحة الهزيمة القاسية، التي مني بها الأسبوع الفارط، على يد شبيبة القبائل.

كما أبرز مدرب المولودية، بأن التحضيرات تسير في ظروف جيدة. واللاعبون مجندون لتحقيق الفوز أمام متذيل الترتيب.

مضيفا: “جاهزون لتقديم مباراة جيدة وحصد 3 نقاط ثمينة تجعلنا نلعب باقي اللقاءات بأريحية”.

وفي الختام، أكد بلعطوي، بأن الجميع جاهز لمباراة الغد. باستثناء المهاجم دهار، الذي يعاني من إصابة، مؤكدا بأنه سيختار الأفضل للتواجد في التشكيلة الأساسية.

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