بلعيد: “أحلم بالتتويج القاري وأن أكون جزءا من تاريخ الاتحاد”

أكد قائد اتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، أنه يحلم بقيادة فريقه، للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وأن يكون جزءا من تاريخ النادي.

وفي ندوة صحفية نشطها ظهر اليوم الثلاثاء، بقاعة المحاضرات التابعة، لملعب 5 جويلية، عشية إياب نصف نهائي كأس الكاف أمام ميموزا الإيفواري. قال بلعيد: “لا يوجد من لا يحلم أن يتوج باللقب القاري خاصة مع فريق بحجم اتحاد العاصمة”.

قبل أن يضيف: “الاتحاد فريق كبير، سبق له وأن لعب النهائي وأيضا خسر العديد من لقاءات نصف النهائي.. للأسف ربي ما كتبش يربح”.

ليختم ذات المتحدث: “أتمنى أنّ نكون جزءا من تاريخ هذا النادي”.