بلقاسمي:”سنخوض كل مباراة بمثابة نهائي للتتويج باللقب”

رفع مهاجم اتحاد العاصمة، اسماعيل بلقاسمي، من سقف طموحاته مع الفريق بخصوص أهداف الاتحاد في الموسم الكروي الجاري 2024-2025، وذلك في حوار حصري خص به الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ونجح بلقاسمي، في الفوز بلقب لاعب الأسبوع في كأس الكونفدرالية، عقب تسجيله ثنائية في مرمى أسيك ميموزا الايفواري، تصدر بها قائمة أفضل هداف في دور المجموعات.

وعن هذه الجائزة، قال لاعب الاتحاد: “شرف لي أن يتم اختياري لاعب الأسبوع. وشرف لنادي اتحاد العاصمة أيضا.. هذا الأمر الجيد يجعل دائما اللاعب يؤدي مستويات كبيرة. وبالعمل وبالانضباط سأكون في المستوى لتحقيق أمور مماثلة مستقبلا.”

وبخصوص أهدافه مع الاتحاد، رد بلقاسمي: “سيكون موسما شاقا. لأننا ننافس على 3 جبهات، وعليه كل مباراة سنخوضها بمثابة نهائي، وأتمنى أن نكون في مستوى التطلعات حتى نتوج بلقب في نهاية الموسم ونفرح به.”

وفي ختام تصريحاته، أشاد بلقاسمي، بأنصار اتحاد العاصمة، مبرزا بأنه اللاعب رقم 12. ويستحقون أن يفرحوا هذا الموسم. وختم: “وعليه سنسعى لنكون في المستوى ونتعاون معهم من أجل أن نفرح مع بعض هذا الموسم”.