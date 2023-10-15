بلماضي: “بونجاح يعاني من إصابة وسأواصل متابعته إلى آخر لحظة”

أشاد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بإمكانيات مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، الغائب عن تربص أكتوبر الجاري، مؤكدا بأن لحاقه بكأس أمم إفريقيا 2023، مرتبط بمدى جاهزيته.

وفي تصريحات خص بها قناة “أون تايم سبورت” المصرية من الإمارات، قال بلماضي، حول سبب غياب بونجاح: “بغداد يعاني في الوقت الحالي من إصابة، وهو بصدد العلاج”.

مضيفا: “نعرف إمكانيات اللاعب، الذي أثبت ذلك مع المنتخب ويملك مستوى عال جدا.. ويمكنه تسجيل هدف في أي لحظة”.

وأبقى بلماضي، باب المنتخب مفتوحا أمام مهاجم السد القطري. قبل قرابة 3 أشهر عن انطلاق “كان” كوت ديفوار، وختم: “حتى آخر لحظة سأبقى أتابع بونجاح وباقي اللاعبين. وسنرى من يمكنه أن يكون حاضرا في كأس أمم إفريقيا، وكل شيء بالمكتوب”.