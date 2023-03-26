بلماضي: “لا يوجد مباراة سهلة وعلينا العمل بجد”

اعترف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بصعوبة المهمة التي تنتظر التشكيلة الوطنية، في لقاء الغد الذي ينتظرها أمام النيجر، في الجولة الـ 4 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023.

وقبل مغادرة وفد الخضر، مطار هواري بومدين، ظهر اليوم الأحد، باتجاه تونس، أين ستلعب مواجهة النيجر، أدلى بلماضي بتصريحات مقتضبة قال فيها: “أقولها وأعيدها، لا يوجد لقاء سهل في إفريقيا…شاهدوا مباراة غانا وأنغولا وحتى الكاميرون تعادلت مع ناميبيا”

وشدد بلماضي، في المقابل، على ضرورة العمل بجد في التدريبات تحسبا لمباراة النيجر والاستحقاقات المقبلة، وختم: “لهذا يجب علينا العمل..للأسف قضية الجدد أخدت 75% من الندوة الصحفية السابقة ولم نتحدث عن النيجر، يجب أن نحترم الفرق.”