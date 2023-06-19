بلماضي يحسم مصير فيغولي.. قديورة وبن العمري مع الخضر

حسم الناخب الوطني، جمال بلماضي، في مصير الثلاثي الغائب عن تربص جوان الجاري، سفيان فيغولي وعدلان قديورة وجمال بن العمري، مع الخضر.

وفي تصريحات من مطار “رابح بيطاط” بعنابة، اليوم الاثنين، سئل بلماضي، عن مستقبل الثلاثي مع المنتخب، في ظل قدوم شبان جدد للتشكيلة الوطنية.

ورد بلماضي: “فيغولي وبن العمري وقديورة، مشكورون لأنهم قدموا الكثير للمنتخب.. لا يجب أن ننسى أنهم أهدوا الجزائر كأس إفريقيا خارج البلد، وهي سابقة تاريخية”.

قبل أن يبقى الناخب الوطني، أبواب الخضر مفتوحة أمام الثلاثي، قائلا: “هؤلاء اللاعبون لم يعلنوا بعد اعتزالهم مع المنتخب.. ولا يمكن أن نعرف ما يخفيه المستقبل”.